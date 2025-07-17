В Киевской области жестоко избили отца погибшего воина: реакция полиции

В Киевской области избили отца погибшего Героя

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В селе Гребенки, что в Белоцерковском районе Киевской области, подростки жестоко избили местного жителя. Мужчина по имени Сергей Мартыненко всего семь месяцев назад потерял сына — героя Национальной гвардии Украины Юрий Мартыненко.

Об этом сообщил общественный активист Денис Белых.

Детали инцидента с избиением отца Героя

По словам активиста, 8 июля около 20:00 Сергей Мартыненко, как обычно, вышел в свой огород. В конце участка, на сельском выгоне, громко отдыхала компания малолетних подростков — более десяти человек, среди которых Глеб Орешников — старейший из них. Молодежь громко кричала, сорила и вела себя вызывающе.

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«Господин Сергей сделал им замечания, однако в ответ получил жестокое нападение. Он был забит до полусмерти, в результате чего пострадавший в тяжелом состоянии попал в Белоцерковскую городскую больницу №1. Врачи борются за его жизнь», – констатировал активист.

Он также озвучил опасения по поводу ненадлежащего расследования и наказания из-за того, что нападающие имеют родственников в правоохранительных органах, в частности — в ювенальной полиции.

«Этот случай не может быть умолчен. Жестокое избиение отца погибшего героя Украины — это не просто уголовное дело, это удар по моральным основам нашего общества», — возмущен мужчина.

Как добавляет Белых, общественность требует:

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прозрачное расследование.

привлечение к ответственности всех участников нападения.

устранение возможного влияния должностных лиц, которые могут прикрывать преступников.

гарантий безопасности для свидетелей.

Реакция полиции

В полиции Киевщины сообщили , что начали уголовное производство по факту избиения мужчины на Белоцерковщине.

«Правоохранители установили всех участников инцидента. Дознаватели начали досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины)», - заключили в полиции.

Мы писали ранее, что Нацгвардия Украины прокомментировала избиение офицера 12-й бригады специального назначения «Азов» Андрея Кориневича, которое произошло в Ивано-Франковске 13 июня. Ведомство осудило «любые противоправные действия, в том числе в отношении военнослужащих, независимо от их места службы, званий или принадлежности к подразделениям».

Инцидент с Кориневичем в НГУ назвали "неприемлемым". В Нацгвардии выразили надежду, что правоохранители проведут «объективное, беспристрастное и всестороннее расследование этого инцидента, а виновные в случае доказывания их причастности понесут предусмотренную законом ответственность».

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