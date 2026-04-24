Провал женщины в яму на Оболони: в полиции Киева рассказали детали инцидента

В полиции Киева рассказали детали об инциденте на столичной Оболони, где местная жительница упала в яму с водой. Правоохранители отмечают, что официальных обращений от потерпевшей к ним пока не поступало.

Об этом ТСН рассказали в полиции Киева.

Полиция приступила к проверке после того, как кадры инцидента появились в интернете. Женщина оказалась в ловушке во время проведения ремонтных работ.

«Событие зарегистрировали по факту выявленной публикации в СМИ. Установлено, что это событие произошло 22 апреля. Коммунальные службы выполняли испытательные работы, произошел прорыв трубы и рабочие выполняли ремонт по ликвидации прорыва. Как результат — в яму упала женщина», — рассказали в полиции Киева.

В полиции также уточнили, что вода в яме была холодная.

Отсутствие ограждения и юридические последствия

Судя по опубликованному видео, место проведения работ не было должным образом ограждено. Поэтому должностным лицам придется объяснять причины халатности и нести ответственность за нарушение правил безопасности.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

«Событие зарегистрировано, проводится проверка и решается вопрос с правовой квалификацией. Что касается потерпевшей, то она в полицию с заявлением не обращалась, также медики не сообщали нам о таком инциденте», — сообщили правоохранители.

Напомним, в Киеве на Оболони местная жительница провалилась в большую воронку, внезапно образовавшуюся прямо посреди тротуара. Причиной инцидента, по предварительным данным, стал очередной прорыв сетей водоснабжения, из-за чего произошло размывание почвы.

Женщина не смогла самостоятельно выбраться из ямы, однако ей оперативно помогли прохожие, вытащившие пострадавшую еще до приезда экстренных служб.