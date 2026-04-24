Провал жінки в яму на Оболоні: у поліції Києва розповіли деталі інциденту

У поліції Києва розповіли деталі про інцидент на столичній Оболоні, де місцева мешканка впала в яму з водою. Правоохоронці зауважують, що офіційних звернень від потерпілої до них наразі не надходило.

Про це ТСН.ua розповіли в поліції Києва.

Поліція розпочала перевірку після того, як кадри інциденту з’явилися в інтернеті. Жінка опинилася у пастці під час проведення ремонтних робіт.

«Подію зареєстрували за фактом виявленої публікації у ЗМІ. Встановлено, що ця подія трапилася 22 квітня. Комунальні служби виконували випробувальні роботи, стався прорив труби, і робітники виконували ремонт з ліквідації прориву. Як результат — у яму впала жінка», — розповіли в поліції Києва.

У поліції також уточнили, що вода в ямі була холодною.

Відсутність огородження та юридичні наслідки

Судячи з опублікованого відео, місце проведення робіт не було належним чином огороджене. Через це посадовим особам доведеться пояснювати причини халатності та нести відповідальність за порушення правил безпеки.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

«Подія зареєстрована, проводиться перевірка та вирішується питання з правовою кваліфікацією. Щодо потерпілої, то вона до поліції із заявою не зверталася, також медики не повідомляли нам про такий інцидент», — повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві на Оболоні місцева мешканка провалилася у велику вирву, яка раптово утворилася просто посеред тротуару. Причиною інциденту, за попередніми даними, став черговий прорив мереж водопостачання, через що відбулося розмивання ґрунту.

Жінка не змогла самостійно вибратися з ями, однак їй оперативно допомогли перехожі, які витягнули постраждалу ще до приїзду екстрених служб.