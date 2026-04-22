Под Киевом мужчину чуть не убили из-за "Христос Воскрес!": что произошло

В Белой Церкви мужчину пытались убить из-за пасхального поздравления. Поэтому молодым людям грозит пожизненное за религиозное покушение.

Руслана Сивак
В Белой Церкви мужчину пытались убить из-за пасхального поздравления. / © Национальная полиция Украины

В Белой Церкви правоохранители сообщили о подозрении двум молодым людям, которые пытались убить мужчину из-за его религиозных убеждений. Нападавшие преследовали потерпевшего и нанесли ему многочисленные ножевые ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, происшествие произошло ночью 13 апреля. Конфликт начался в местном заведении, когда 35-летний потерпевший поздоровался с собравшимися фразой «Христос Воскрес!». 19-летнему подозреваемому, исповедующему другую религию, это приветствие не понравилось.

Сообщается, что после ссоры юноша решил убить оппонента и привлек к этому своему 23-летнему знакомому, разделяющему его религиозные взгляды. Старший подельник прибыл на место происшествия с ножом и передал его младшему. Нападавшие догнали потерпевшего, сбили с ног и силой удерживали. 19-летний подозреваемый нанес мужчине несколько ударов ножом в живот и шею.

Считая, что жертва мертва, злоумышленники скрылись. Пострадавшего удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи, сейчас он находится в больнице. Руководитель Киевской областной прокуратуры Дмитрий Прокудин прокомментировал инцидент, отметив недопустимость религиозной агрессии:

«Религия не может быть оправданием для насилия. Когда спор по убеждению перерастает в попытку убийства — это уже тяжкое преступление, за которое придется отвечать по закону. Прокуратура будет принципиально реагировать на такие проявления агрессии».

Правоохранители добавили, что в настоящее время обоим мужчинам сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц по мотивам религиозной нетерпимости. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее еще 21 апреля в Одессе произошла стрельба: СБУ задержала военных ТЦК.

