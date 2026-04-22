В Киеве мужчина устроил стрельбу посреди дороги: первые детали (фото)
Конфликт возник между водителем авто и пешеходом в Киеве, который переходил дорогу в неположенном месте.
В Дарницком районе Киева словесная перепалка между водителем и пешеходом закончилась применением оружия. Злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, ранив его.
Об этом сообщила полиция Киева.
Дарницкое управление полиции получило сообщение о стрельбе на улице Каменской: неизвестный несколько раз выстрелил в сторону прохожего. На место происшествия оперативно прибыли бойцы полка полиции особого назначения №1 и патрульные.
Правоохранители быстро установили и задержали местного жителя, у которого изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.
Как выяснилось, конфликт возник между водителем автомобиля и пешеходом, который переходил дорогу в неположенном месте. Водитель сделал ему замечание, после чего между мужчинами вспыхнула ссора. В разгар конфликта водитель достал оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонента. В результате инцидента киевлянин получил ранения ноги и спины.
Нарушителя задержали и следователи сообщили ему о подозрении в хулиганстве, сопровождавшемся особой дерзостью с применением заранее подготовленного предмета для нанесения телесных повреждений. За это водителю грозит до семи лет заключения.
Теракт в Киеве — новые детали
К слову, накануне глава МВД Игорь Клименко рассказал новые подробности теракта в Киеве, во время которого мужчина расстрелял случайных людей. Террорист поминутно фиксировал свои действия на диктофон, вероятно, для будущего самооправдания в суде. По словам Клименко, записи зафиксировали словесную перепалку, где «точкой невозврата» стала фраза одного из присутствующих: «Что, пластинка заела?». После этого мужчина начал стрельбу у подъезда, впоследствии поджег собственную квартиру и вернулся с карабином.
Несмотря на очевидные расстройства психики, у стрелка было настоящее разрешение на оружие. Сейчас МВД проверяет медучреждение, которое выдало справку без надлежащего обследования.
Печерский суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью залога в 266 240 грн двух патрульных, Анну Дудину и Михаила Дробницкого, которых подозревают в служебной халатности во время теракта. По версии следствия, правоохранители покинули место происшествия, когда началась стрельба. Сами же подозреваемые оправдываются тем, что нападавшего не видели или находились под прицельным огнем и были вынуждены искать укрытие.