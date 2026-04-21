Записывал все: в Киеве стрелок фиксировал теракт на диктофон

Террорист в Киеве записывал преступление на диктофон / © Associated Press

Мужчина, совершивший теракт в Киеве, записывал все события на диктофон. Об этом рассказал журналистам глава МВД Игорь Клименко.

Скорее всего, убийца собирался использовать запись конфликта для возможной защиты.

Об этом сообщило Суспільне.

Стрелок, устроивший теракт в Киеве, записывал все на диктофон

По словам министра внутренних дел, после ликвидации террориста правоохранители обнаружили его телефон. Там были записи диктофона всех происшествий теракта.

Записи стрелка позволили понять, как все происходило поминутно.

В записях слышно неразборчивое бормотание террориста о «взрослом директоре, живущем в этом доме».

Конфликт перешел в стадию обострения, когда женщина попросила показать оружие. На это стрелок ответил: «Я не достал ничего, покажите, что я достал оружие».

Также благодаря диктофонной записи удалось установить, что жертва, которую он впоследствии застрелил, пыталась прекратить спор.

«Ты мне будешь здесь рассказывать какую-нибудь ерунду…ну будь здоров», — сказала жертва теракта.

После этого разговор продолжился, террорист пробормотал фразу о директоре и начал стрельбу. Первые выстрелы произошли из травматического оружия у подъезда.

После этого мужчина вернулся в свою квартиру, забрал карабин и поджег квартиру.

По словам Клименко, террорист мог начать записывать скандал, не для того, чтобы похвастаться преступлением, а чтобы оправдаться в суде или полиции, ведь его могли обвинить в провокации конфликта.

Ранее он фигурировал по делу по ст. 125 УК (легкие телесные повреждения), но судимости он не имел из-за примирения сторон конфликта.

Точкой невозврата, которая спровоцировала террориста на расстрел людей, стала фраза: «Что, пластинка заела?» одного из присутствующих. После этого, как говорит Клименко, «мужчину клемануло», и он начал стрелять.

Кроме всего, в МВД сообщили, что человек с очевидными расстройствами получил разрешение на огнестрельное оружие.

«Сама справка не поддельная, она подлинная, но есть сомнение, что проводилось полное обследование. Сейчас в рамках производства все документы изъяты. Мы вообще заострим внимание на субъектах, имеющих право выдавать такие справки», — подытожил Клименко.

Украинцы обсуждают легализацию оружия для гражданских после теракта

После теракта в Киеве в социальных сетях разгорелись дискуссии относительно того, необходимо ли оружие для самозащиты гражданским. Мнения разделились. Сперва нужно принять соответствующий закон. Граждане должны будут проходить соответствующие обучения, медицинские обследования, чтобы оружие оказывалось в руках здоровых людей.

На пике общественных обсуждений министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что украинцы должны иметь право на самозащиту. Он добавил, что это стало уместным еще во время начала полномасштабной войны в Украине.

«Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получали оружие для национального сопротивления», — поделился Клименко.