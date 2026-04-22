У Києві чоловік влаштував стрілянину посеред дороги: перші деталі (фото)
Конфлікт виник між водієм авто та пішоходом у Києві, який переходив дорогу в недозволеному місці.
У Дарницькому районі Києва словесна перепалка між водієм та пішоходом закінчилася застосуванням зброї. Зловмисник здійснив кілька пострілів у бік опонента, поранивши його.
Про це повідомила поліція Києва.
Дарницьке управління поліції отримало повідомлення про стрілянину на вулиці Кам’янській: невідомий кілька разів вистрілив у бік перехожого. На місце події оперативно прибули бійці полку поліції особливого призначення №1 та патрульні.
Правоохоронці швидко встановили та затримали місцевого жителя, у якого вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.
Як з’ясувалося, конфлікт виник між водієм автомобіля та пішоходом, який переходив дорогу в недозволеному місці. Водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. У розпал конфлікту водій дістав зброю та здійснив кілька пострілів у бік опонента. Унаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини.
Порушника затримали і слідчі повідомили йому про підозру в хуліганстві, що супроводжувалося особливою зухвалістю із застосуванням заздалегідь підготовленого предмета для завдавання тілесних ушкоджень. За це водієві загрожує до семи років ув’язнення.
Теракт у Києві — нові деталі
До слова, напередодні очільник МВС Ігор Клименко розповів нові подробиці теракту в Києві, під час якого чоловік розстріляв випадкових людей. Терорист похвилинно фіксував свої дії на диктофон, імовірно, для майбутнього самовиправдання в суді. За словами Клименка, записи зафіксували словесну перепалку, де «точкою неповернення» стала фраза одного з присутніх: «Що, пластинка заїла?». Після цього чоловік почав стрілянину біля під’їзду, згодом підпалив власну квартиру та повернувся з карабіном.
Попри очевидні розлади психіки, стрілець мав справжній дозвіл на зброю. Наразі МВС перевіряє медустанову, яка видала довідку без належного обстеження.
Печерський суд Києва заарештував на 60 діб із можливістю застави у 266 240 грн двох патрульних, Ганну Дудіну та Михайла Дробницького, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту. За версією слідства, правоохоронці залишили місце події, коли почалася стрілянина. Самі ж підозрювані виправдовуються тим, що нападника не бачили або перебували під прицільним вогнем і були змушені шукати укриття.