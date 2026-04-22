В Киеве мужчина облился бензином и пытался сжечь себя на людях: чем все закончилось

В Киеве патрульные полицейские предотвратили трагедию, вовремя отреагировав на вызов о мужчине, который пытался совершить самосожжение. Благодаря действиям правоохранителей его удалось успокоить и спасти.

В Киеве полиция спасла мужчину / © Полиция Киевской области

В Патрульной полиции Киева сообщили, что смогли спасти мужчину, который пытался себя поджечь. Неравнодушные позвонили на линию 112 и сообщили о мужчине, который пытался покончить с собой.

Об этом пишут в Патрульной полиции.

В Киеве мужчину спасли от самосожжения

Патрульные полицейские сразу отреагировали на звонок и отправились на место происшествия. Они обнаружили, что мужчина, который планировал сжечь себя, был в подавленном состоянии.

«Мужчина облил себя бензином и хочет поджечь себя», — сообщил неравнодушный заявитель.

Полицейским удалось подобрать правильные слова, чтобы успокоить гражданина и отговорить его от самоубийства. На видео, опубликованном полицией, правоохранители называют мужчину «старшим бригады».

Мужчину обмыли водой и сняли с него одежду, пропитанную бензином.

Мужчину отвели в безопасное место. Сейчас медики оказывают ему помощь.

Что делать, если видите, что человек хочет совершить самоубийство

Если вы видите, что человек находится в нестабильном состоянии и хочет совершить непоправимое, соблюдайте следующие рекомендации:

  • Оставайтесь рядом и попытайтесь оказать человеку психологическую помощь и поддержку. Иногда даже обычное присутствие человека рядом и откровенный разговор могут помочь выйти из кризисного состояния.

  • Вызовите полицию и медиков.

  • Уберите все опасные вещи рядом — алкоголь, оружие, лекарства и острые предметы.

  • Ведите себя спокойно и не проявляйте агрессию к человеку в нестабильном состоянии. Не осуждайте человека, говорите прямо и открыто.

