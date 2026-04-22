- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 317
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве мужчина облился бензином и пытался сжечь себя на людях: чем все закончилось
В Киеве патрульные полицейские предотвратили трагедию, вовремя отреагировав на вызов о мужчине, который пытался совершить самосожжение. Благодаря действиям правоохранителей его удалось успокоить и спасти.
В Патрульной полиции Киева сообщили, что смогли спасти мужчину, который пытался себя поджечь. Неравнодушные позвонили на линию 112 и сообщили о мужчине, который пытался покончить с собой.
Об этом пишут в Патрульной полиции.
В Киеве мужчину спасли от самосожжения
Патрульные полицейские сразу отреагировали на звонок и отправились на место происшествия. Они обнаружили, что мужчина, который планировал сжечь себя, был в подавленном состоянии.
«Мужчина облил себя бензином и хочет поджечь себя», — сообщил неравнодушный заявитель.
Полицейским удалось подобрать правильные слова, чтобы успокоить гражданина и отговорить его от самоубийства. На видео, опубликованном полицией, правоохранители называют мужчину «старшим бригады».
Мужчину обмыли водой и сняли с него одежду, пропитанную бензином.
Мужчину отвели в безопасное место. Сейчас медики оказывают ему помощь.
Что делать, если видите, что человек хочет совершить самоубийство
Если вы видите, что человек находится в нестабильном состоянии и хочет совершить непоправимое, соблюдайте следующие рекомендации:
Оставайтесь рядом и попытайтесь оказать человеку психологическую помощь и поддержку. Иногда даже обычное присутствие человека рядом и откровенный разговор могут помочь выйти из кризисного состояния.
Вызовите полицию и медиков.
Уберите все опасные вещи рядом — алкоголь, оружие, лекарства и острые предметы.
Ведите себя спокойно и не проявляйте агрессию к человеку в нестабильном состоянии. Не осуждайте человека, говорите прямо и открыто.