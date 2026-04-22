Теракт в Киеве: убитым в супермаркете оказался его молодой работник

Оборванная жизнь: в киевском супермаркете во время теракта погиб молодой парень из Черкасской области

Во время теракта в Киеве в самом супермаркете погиб его работник — молодой парень из Черкасской области Владислав Жидков.

Об этом рассказала Людмила Хижкина — заместитель по учебно-воспитательной работе Смелянской ООШ № 11, выпускником которой был Владислав.

Владислав был родом из города Смела Черкасской области, школу окончил в 2018 году.

«Мы помним Влада как старательного ученика, всегда приветливого, доброго и общительного юношу. Он был полон энергии и больших надежд на будущее, которые, к сожалению, оборвались так внезапно и трагически», — отметила педагог.

Хижкина не уточнила возраст парня, но можем предположить, что если он закончил школу в 2018 году, то ему ориентировочно 23-25 лет.

Теракт в Киеве — что известно о погибших

Напомним, в Голосеевском районе Киева 18 апреля мужчина открыл на улице стрельбу по прохожим, а затем ворвался в супермаркет, где держал присутствующих в заложниках. Одного заложника он расстрелял. Именно им оказался Владислав Жидков.

Также мы писали, что во время стрельбы в Голосеевском районе столицы местный дворник Александр Григорьевич закрыл собой раненого мальчика, приняв на себя пули террориста. К сожалению, мужчина погиб.

Всего 18 апреля в Киеве были убиты шесть человек. Впоследствии в больнице от ранений умер еще один человек, он стал седьмой жертвой теракта.