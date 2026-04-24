В Киеве женщина провалилась в огромную воронку прямо посреди тротуара (видео)

На Оболони женщина провалилась в яму, которая образовалась из-за прорыва трубы. Прохожие спасли ее и вытащили из воды.

Руслана Сивак
Ходьба (иллюстративная фотография) / © Credits

В Киеве на Оболони местная жительница в одно мгновение оказалась в большой воронке, которая внезапно образовалась посреди тротуара. Причиной инцидента стал очередной прорыв сетей водоснабжения.

Об этом сообщают в соцсетях местные паблики.

Женщина не смогла самостоятельно выбраться из ловушки, однако ей на помощь оперативно пришли свидетели происшествия. Прохожие вытащили пострадавшую из ямы еще до приезда экстренных служб. По предварительным данным, размывание грунта произошло из-за аварии на трубопроводе.

В Киеве на Оболони женщина провалилась в огромную воронку прямо посреди тротуара. / © соцмережі

Напомним, в Киеве остановилось движение трамваев на левом берегу из-за смерти пассажира в салоне общественного транспорта. Происшествие случилось на улице Ялтинской, в Дарницком районе, где в трамвае обнаружили тело пассажирки.

