Черный дым над городом, "прилеты" по многоэтажкам и погибшие: детали смертельной атаки РФ на Киев (видео)

Попадание вражеского дрона в многоэтажку на Подоле / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

В ночь на 16 апреля Россия атаковала Киев ракетами и дронами.

Известно о четырех погибших, среди них 12-летний мальчик и более полусотни пострадавших.

Попадание в 18-этажку

Во время очередной воздушной атаки зафиксировано попадание в 18-этажное жилое здание на Подоле.

По словам очевидцев, дрон-камикадзе двигался на критически низкой высоте, что, вероятно, позволило ему маневрировать между застройкой. Беспилотник буквально врезался в жилую высотку.

18-этажное здание на Подоле после попадания российского БпЛА / © Национальная полиция Украины

Многоэтажка на фото, в которую сегодня утром влетел вражеский дрон, — это дом, в который попало уже второй раз. Жители говорят, что там недавно закончили ремонт фасада.

Кроме того, в Подольском районе после атаки россиян повреждено здание гостиницы и несколько многоэтажных домов. На месте продолжаются работы, работают врачи и спасатели. Там удалось спасти человека с инвалидностью.

Густой черный дым над городом

Густой черный дым окутал столицу после ночных ударов.

Горожане в соцсетях пишут, что в Киеве сильно воняет горелым.

Тем временем мужчина рыбачит прямо на фоне города в огне — поразительная реальность.

Невозмутимый рыбак / © скриншот с видео

Последствия ударов по Киеву

В ночь на 16 апреля в результате атаки врага на столицу погибли четыре человека. Среди них — 12-летний мальчик. Пострадали 54 жителя города. 26 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте и амбулаторно — в частности, двум детям. Утром Россия снова атаковала Киев беспилотниками. В столице работала ПВО.

Двое погибших, среди которых 12-летний ребенок и женщина — в Подольском районе. Еще два человека погибли в Оболонском районе, это охранники автосалона.

Среди пострадавших трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев.

Больше всего последствия атаки ощутили Подольский и Оболонский районы Киева.

Всего в Киеве повреждены 17 многоэтажных домов, 10 частных домов, гостиница, офисный центр, автосалон, заправочная станция, ТРЦ.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).