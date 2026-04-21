Трагедия в Киеве: жители спасают кота, чей хозяин погиб во время теракта

Теракт в Киеве

Реклама

Теракт в Киеве, произошедший 18 апреля, унес жизни семи человек. Мужчина, накануне скончавшийся в больнице от полученных ранений, оказался работником коммунальной службы, которого знал и любил весь двор.

Об этом сообщает «Киев24».

«Очень приветливый человек»

Жители дома в Голосеевском районе ошеломлены известием о смерти местного дворника. Соседи вспоминают погибшего как очень доброго и светлого человека, который всегда был готов помочь.

Реклама

«Он был очень приветлив, всегда здоровался. Его уважали за добросовестную работу и ласковый нрав», — делятся воспоминаниями киевляне.

Осиротевший четырехлапый друг

Символом трагедии стал местный кот, который заботился о погибшем. После смерти хозяина животное осталось в одиночестве и продолжает бродить по двору в поисках своего опекуна. Соседи не остались в стороне от трагедии: сейчас они совместно подкармливают пушистого и ищут для него новую семью.

Последствия трагедии 18 апреля

Напомним, что в результате теракта, совершенного злоумышленником на прошлой неделе: погибли семь гражданских лиц (шестеро скончались на месте, один человек — позже в больнице).

Ранены семь человек, они находятся под наблюдением медиков.

Реклама

Следственные действия продолжаются, а состояние других пострадавших остается под контролем врачей.

Теракт со стрельбой в Киеве — последние новости

Начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков прокомментировал действия своих подчиненных в ходе стрельбы в Голосеевском районе Киева. Объясняя решение подать в отставку, он назвал поведение правоохранителей на месте происшествия недопустимым.

Жуков дал жесткую оценку работе экипажа, первым прибывшим на вызов. По его словам, патрульные продемонстрировали полную неготовность к экстренной ситуации.

«Двое наших патрульных действовали непрофессионально и недостойно. Не сориентировались, не вступили в бой с нападающим, оставили раненых граждан. Это недопустимо — для них, для системы и для меня лично», — заявил он.

Реклама

Ранее стало известно, что в Киеве двум сотрудникам патрульной полиции объявили подозрение из-за их побега во время террористического акта в Голосеевском районе. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По его словам, экипаж патрульных прибыл по вызову о стрельбе. На месте они увидели раненых: ребенка, мужчину и женщину, нуждавшихся в неотложной помощи. Рядом были и другие люди, в том числе еще один ребенок.