У Києві жінка провалилася у величезну вирву просто посеред тротуару (відео)
На Оболоні жінка провалилася в яму, що утворилася через прорив труби. Перехожі врятували її та витягнули з води.
У Києві на Оболоні місцева мешканка за мить опинилася у великій вирві, яка раптово утворилася посеред тротуару. Причиною інциденту став черговий прорив мереж водопостачання.
Про це повідомляють у соцмережах місцеві пабліки.
Жінка не змогла самостійно вибратися з пастки, проте їй на допомогу оперативно прийшли свідки події. Перехожі витягнули постраждалу з ями ще до приїзду екстрених служб. За попередніми даними, підмив ґрунту стався через аварію на трубопроводі.
