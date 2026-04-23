В Киеве мужчина с топором набросился на подростка посреди улицы: подробности, фото

Орудие угроз / © Полиция Киева

В Днепровском районе Киева полицейские задержали 30-летнего мужчину, устроившего дебош посреди улицы. Разъяренный парень сначала пытался срезать болгаркой замок на чужом транспорте, а затем начал размахивать топором на глазах у прохожих.

Событие произошло на улице Сергея Набоки. Об этом сообщили в полиции Киева.

По данным правоохранителей, нетрезвый мужчина решил «одолжить» мотоскутер, принадлежавший несовершеннолетнему парню.

«Болгарка» против цепи

Несмотря на протесты подростка, злоумышленник не отступил: он достал из багажника автомобиль болгарку и попытался срезать противоугонную цепь, которой скутер был прикреплен к зданию. Когда техника не помогла, фигурант окончательно лишился контроля над собой.

Молодой человек пытался срезать болгаркой противоугонную цепь / © Полиция Киева

Террор с топором

По указанному адресу прибыли спецназначители полка №2 и полицейские Днепровского района. Они выяснили, что разъяренный неудачей мужчина схватил топор. Громко ругаясь, он стал бить топором по деревьям и металлическим опорам.

Агрессивное поведение новолуния изрядно испугало свидетелей происшествия и самого владельца скутера.

Задержанный злоумышленник / © Полиция Киева

Что ждет дебошира

Полицейские задержали нарушителя на месте. Дознаватели уже сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка).

В настоящее время продолжается следствие. Если вина киевлянина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, в Киеве мужчина с ножом напал на ребенка из-за мобильного телефона. За совершенное злоумышленник восемь лет проведет за решеткой.