Стычка с пистолетом и ножом в ТРЦ Киева: чем закончился конфликт между мужчинами

Конфликт / Иллюстративные фото / © Фото из открытых источников

Реклама

В Голосеевском районе Киева в одном из торгово-развлекательных центров произошел конфликт с применением ножа и пистолета. В результате инцидента есть раненый, а одного из участников задержала полиция.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Что известно об инциденте в ТРЦ Киева

Днем 23 апреля в ТРЦ между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку с применением оружия. Один из них достал пистолет, другой — ударил оппонента ножом и скрылся с места происшествия.

Реклама

Инспекторы полиции охраны оперативно прибыли по вызову, оказали пострадавшему доврачебную помощь, изъяли у него вероятное оружие и вызвали медиков. Мужчину госпитализировали.

После этого патрульные начали поиски нападающего, обследовали прилегающую территорию и обнаружили беглеца. У задержанного обнаружили нож.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Ранее в Хмельницком в ТРЦ «Оазис» произошел конфликт между посетителем и охранником. Мужчина напал на работника заведения. Нападавшего задержали, а пострадавшего госпитализировали. В то же время, информацию о стрельбе полиция не подтвердила.