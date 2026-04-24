Стычка с пистолетом и ножом в ТРЦ Киева: чем закончился конфликт между мужчинами
Из-за конфликта в киевском ТРЦ один из участников получил ранение.
В Голосеевском районе Киева в одном из торгово-развлекательных центров произошел конфликт с применением ножа и пистолета. В результате инцидента есть раненый, а одного из участников задержала полиция.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Что известно об инциденте в ТРЦ Киева
Днем 23 апреля в ТРЦ между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку с применением оружия. Один из них достал пистолет, другой — ударил оппонента ножом и скрылся с места происшествия.
Инспекторы полиции охраны оперативно прибыли по вызову, оказали пострадавшему доврачебную помощь, изъяли у него вероятное оружие и вызвали медиков. Мужчину госпитализировали.
После этого патрульные начали поиски нападающего, обследовали прилегающую территорию и обнаружили беглеца. У задержанного обнаружили нож.
Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Ранее в Хмельницком в ТРЦ «Оазис» произошел конфликт между посетителем и охранником. Мужчина напал на работника заведения. Нападавшего задержали, а пострадавшего госпитализировали. В то же время, информацию о стрельбе полиция не подтвердила.