Киев накрывает опасная стихия и "холодяка": синоптики рассказали, когда ударит непогода

Синоптики рассказали, какой будет погода на Киевщине 24 апреля / © УНИАН

В пятницу, 24 апреля, столицу и Киевскую область накроет волна похолодания с ночными заморозками до -3 градусов и шквалистым северо-западным ветром.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве 24 апреля день пройдет без осадков, однако есть опасность от сильного северо-западного ветра.

«Ближайшей ночью снова холодяка, пусть оно сказится, возможны заморозки, днем в пятницу +8, +9 градусов», — отметила метеоролог на своей странице в Facebook.

Тем временем в Украинском гидрометцентре прогнозируют 24 апреля в Киевской области и Киеве облачную погоду с кратковременными прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -3 градусов мороза, днем воздух прогреется до +12 градусов тепла. В столице ночью ожидается от +1 до +3 градусов тепла, днем — от +10 до +12 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о заморозках. Ночью 24 апреля по Киеву на поверхности почвы будут заморозки до -2 градусов мороза. В городе объявлен І уровень опасности, желтый. По области заморозки в воздухе составят до -3 градусов мороза, в регионе объявили II уровень опасности, оранжевый.

Синоптики предупреждают о заморозках на Киевищне 24 апреля

По данным погодного портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +3 градусов тепла ночью до +10 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 24 апреля

