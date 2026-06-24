Привязали к дереву и замучили: 5 мужчин совершили жестокое убийство в Киеве

Суд / © pexels.com

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В Киеве задержаны мужчины, подозреваемые в жестоком убийстве 58-летнего мужчины. Фигуранты, вероятно, замучили жертву.

Об этом сообщает полиция Киева.

«В настоящее время злоумышленникам объявлено о подозрении. За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы», - сообщили в полиции.

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Подозреваемые в убийстве

Что известно о жутком убийстве в Киеве

Известно, что мужчину без признаков жизни обнаружили на берегу реки на улице 6-я Линия Садовая. На место сразу прибыли следователи, оперативники и судмедэксперты. Погибшим оказался 58-летний мужчина с серьезными телесными повреждениями.

В ходе расследования выяснилось, что к избиению причастны пять мужчин. Они отдыхали у кафе, принадлежащего одному из них. Между одной из компаний и случайным прохожим возникла словесная перепалка. Впоследствии конфликт перерос в физическое нападение — мужчину начали избивать руками, ногами и палкой. В процессе издевательств потерпевшего оттащили за здание кафе, привязали веревкой к дереву и продолжили избиение. Он пытался призвать мужчин остановиться, но те не реагировали.

«Через некоторое время мужчине удалось уволиться и отойти к береговой линии реки. Однако злоумышленники догнали его, повалили на землю и снова жестоко избили. От полученных травм головы и грудной клетки мужчина скончался на месте», — констатировали полицейские.

Расследованием установлено. что к преступлению причастны пятеро мужчин в возрасте от 18 до 34 лет. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники пытались уничтожить записи с камер видеонаблюдения установленных на кафе недалеко от места преступления.

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Фигурантов ждет суд. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в селе Клячаново Мукачевского района недавно вернувшийся из психиатрического заведения мужчина устроил кровавое нападение на семью и соседей. Сначала между ним и его отцом возникла ссора, переросшая в жестокое избиение молотком. На крики прибежали двое соседей, чтобы остановить конфликт, но нападающий переключил агрессию на них – оба погибли на месте. Отец мужчины получил тяжелые травмы и находится в реанимации. Полиция задержала подозреваемого. Ему инкриминируют умышленное убийство двух человек и покушение на убийство.

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