В Киевской области военный застрелил женщину и своего побратима: что стало причиной (фото)

Фигурант был пьян / © Полиция Киевской области

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В Киевской области военный убил женщину и своего побратима, еще в одного стрелял дважды.

Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Рубель в Facebook.

«Трагедия произошла вечером, 2 июня в Фастовском районе. В полицию поступило сообщение от военнослужащего о том, что во время несения службы один из его коллег стрелял в собратьев», — отметил Рубель.

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На место происшествия немедленно прибыли полицейские столичного региона.

«В помещении были обнаружены тела военного и женщины. Еще один мужчина с огнестрельными ранениями был госпитализирован в медицинское учреждение», — руководитель полиции Киевщины.

Установлено, что фигурант во время пребывания на службе в состоянии алкогольного опьянения из-за ревности выстрелил дважды из автомата в 53-летнего потерпевшего. В дальнейшем, пошел в соседнее помещение и застрелил женщину и другого военнослужащего, а затем скрылся.

Трагедия на Киевщине / © Полиция Киевской области

Для поиска фигуранта был задействован весь личный состав районного управления и Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Мужчину нашли и задержали.

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«Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о подозрении военнослужащему по факту оконченного покушения на убийство и умышленного убийства двух человек (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 и п. 1 ч. 5 ст. 1 ст. 1). Ему грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы», — сообщил Андрей Рубель.

Руководитель полиции Киевской области подчеркнул, что ни один конфликт не стоит человеческой жизни.

Напомним, в Киеве мужчина из-за ревности ударил соперника ножом в грудь. Супруги уже долгое время не проживали вместе, однако официально разведены не были. Неожиданно увидев женщину с другим, в отчаянии мужчина пытался убить соперника.

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