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- Киев
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В Киевской области военный застрелил женщину и своего побратима: что стало причиной (фото)
На Фастовщине полицейские задержали военнослужащего, который в состоянии алкогольного опьянения из-за ревности устроил стрельбу из автомата во время службы, в результате чего погибли женщина и военный, а еще один боец получил ранения.
В Киевской области военный убил женщину и своего побратима, еще в одного стрелял дважды.
Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Рубель в Facebook.
«Трагедия произошла вечером, 2 июня в Фастовском районе. В полицию поступило сообщение от военнослужащего о том, что во время несения службы один из его коллег стрелял в собратьев», — отметил Рубель.
На место происшествия немедленно прибыли полицейские столичного региона.
«В помещении были обнаружены тела военного и женщины. Еще один мужчина с огнестрельными ранениями был госпитализирован в медицинское учреждение», — руководитель полиции Киевщины.
Установлено, что фигурант во время пребывания на службе в состоянии алкогольного опьянения из-за ревности выстрелил дважды из автомата в 53-летнего потерпевшего. В дальнейшем, пошел в соседнее помещение и застрелил женщину и другого военнослужащего, а затем скрылся.
Для поиска фигуранта был задействован весь личный состав районного управления и Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Мужчину нашли и задержали.
«Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о подозрении военнослужащему по факту оконченного покушения на убийство и умышленного убийства двух человек (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 и п. 1 ч. 5 ст. 1 ст. 1). Ему грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы», — сообщил Андрей Рубель.
Руководитель полиции Киевской области подчеркнул, что ни один конфликт не стоит человеческой жизни.
Напомним, в Киеве мужчина из-за ревности ударил соперника ножом в грудь. Супруги уже долгое время не проживали вместе, однако официально разведены не были. Неожиданно увидев женщину с другим, в отчаянии мужчина пытался убить соперника.