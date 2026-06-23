Киев сунет опасность: синоптики объяснили, что происходит

Гроза / © ТСН

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На Киев и Киевскую область надвигаются опасные метеорологические явления. По прогнозам синоптиков, стихия ударит по столичному региону уже в ближайшее время, а сложные погодные условия будут содержаться до конца суток 23 июня.

Об этом пишет украинский гидрометеорологический центр.

Специалисты объявили первый (желтый) уровень опасности и призывают граждан соблюдать осторожность.

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Жители предупреждают, что разгул стихии будет сопровождаться сильным грозовым фронтом. В отдельных районах области ожидается выпадение града, а порывы ветра во время шквалов будут достигать угрожающих 15–20 метров в секунду.

Спасатели и коммунальщики отмечают, что сильный ветер и гроза способны создать серьезные проблемы жизнедеятельности городов и сел.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — говорится в срочном сообщении метеорологов.

Предупреждение синоптиков / © Укргидрометцентр

Погода в Украине — последние новости

Напомним, во вторник, 23 июня, в ряде областей Украины будет бушевать непогода. По прогнозу Укргидрометцентра, днем в южной части, большинстве западных и центральных областей ожидаются сильные грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

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К слову, синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине 23 июня. Столбики термометров в северных и некоторых западных регионах покажут от +24 до +29 градусов. На юге и юго-востоке будет жара — там ожидается около +32 градусов.

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