В Киеве продолжаются поиски мужчины, пропавшего в озере Редькино: работают спасатели

Озеро / © unsplash.com

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В Киеве уже третьи сутки продолжаются поисковые работы в Оболонском районе, где в озере озеро Редькино исчез мужчина. Пока тела не обнаружили.

Об этом сообщает «КИЕВ24».

По информации спасателей, проведению работ мешают сложные условия: дно водоема заиллено, а видимость в воде крайне низкая. Поэтому обследование акватории продвигается медленно.

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В первый день специалисты проверили около 100 квадратных метров дна, в следующем — еще примерно 2000 квадратных метров. Несмотря на это, пропавший мужчина до сих пор не найден.

В ГСЧС напоминают, что с начала года на водоемах Киева погибли 12 человек, из них трое — только в июне. Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности: купаться только в разрешенных местах, не заходить в воду в состоянии опьянения и не оставлять детей без присмотра у воды.

Напомним, в селе Сычавка на Одесщине уже третьи сутки идет поисковая операция 10-летней девочки, которую во время отдыха унесло в открытое море на надувном круге. По данным ГСЧС, инцидент произошел во время купания на стихийном пляже. К поискам привлечены спасатели, водолазы и специалисты по аэроразведке. Работы усложняются погодными условиями и особенностями морского течения. Уже обследованы километры побережья, значительная площадь морской поверхности и морского дна, однако девочка пока не найдена.

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