В Киеве вспышка опасной инфекции: как уберечь детей

Больница / © Pixabay

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ВКиеве зафиксирована вспышка опасной инфекции в детском заведении. В Центре социально-психологической реабилитации детей зарегистрировали 3 случая острой кишечной инфекции среди питомцев.

Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней Минздрава.

По данным медиков, первые тревожные симптомы у детей проявились еще 20 июня. Всех троих пострадавших питомцев немедленно госпитализировали в инфекционную больницу Киева, где им оказывают необходимую помощь. Врачи провели первые лабораторные исследования, чтобы установить причину массового недомогания.

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«По результатам экспресс-тестирования у двоих детей подтвердили ротавирусную инфекцию», — отметили в профильном ведомстве.

В настоящее время в заведении объявлены карантинные мероприятия, на месте работают специалисты.

«Медики проводят эпидемиологическое расследование и принимают все необходимые меры по ликвидации вспышки», — проинформировали в Центре контроля и профилактики болезней.

Чем опасен ротавирус и как распознать болезнь

Врачи предостерегают: ротавирусная инфекция является одной из распространенных причин острых кишечных инфекций у детей во всем мире. Вирус чрезвычайно коварный и агрессивный.

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Среди основных симптомов болезни специалисты выделяют:

стремительное повышение температуры тела

тошноту и сильную рвоту

длительную диарею

общую слабость и апатию.

Наибольшую опасность при течении этой болезни представляет быстрое обезвоживание организма. Медики отмечают, что оно развивается в считанные часы, особенно у детей раннего возраста, и без своевременной помощи может привести к тяжелым последствиям.

Профилактика: как уберечь малышей

Главным и эффективным способом защиты от тяжелого течения ротавируса медики называют вакцинацию. Однако в Украине эта прививка пока относится только к рекомендованным и не входит в безвозмездный Национальный календарь профилактических прививок, поэтому родителям приходится покупать вакцину самостоятельно.

Источником инфекции всегда больной человек, а сам вирус передается простейшим контактно-бытовым путем. Заразиться можно из-за грязных игрушек, мебели, одежды, полов или при употреблении инфицированных продуктов.

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Чтобы защитить себя и своих детей от острых кишечных инфекций, врачи призывают строго соблюдать простые правила:

тщательно мыть руки с мылом перед едой, после туалета и возвращения с улицы

пить только безопасную и проверенную воду

обязательно мыть овощи, фрукты и ягоды перед употреблением в пищу

следить за сроками хранения и правилами приготовления блюд

регулярно делать влажную уборку с дезинфекцией поверхностей дома.

«В случае появления первых симптомов заболевания ни в коем случае не ведите ребенка в садик или школу. Оставайтесь дома и срочно обратитесь к врачу», — призывают киевские медики.

Происшествия Киева — последние новости

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области произошло смертельное ДТП. В аварии погибли пять человек, двое получили травмы. По предварительным данным, 70-летний водитель Renault во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan. На месте погибли водитель Renault и две его пассажирки 95 и 75 лет, еще одна 69-летняя женщина скончалась в больнице. Также погиб 40-летний пассажир Nissan. Водитель Nissan госпитализирован.

Также, в Киеве уже третьи сутки подряд продолжаются поисковые работы в Оболонском районе на озере Редькино, где исчез мужчина. Тела до сих пор не обнаружили. Спасателям мешают сложные условия: заиленное дно и очень низкая видимость в воде. В настоящее время обследовано более 2100 квадратных метров акватории.

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