На Київ суне небезпека: синоптики пояснили, що відбувається

Гроза / © ТСН

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На Київ та Київську область насуваються небезпечні метеорологічні явища. За прогнозами синоптиків, стихія вдарить по столичному регіону вже у найближчу годину, а складні погодні умови утримуватимуться до самого кінця доби 23 червня.

Про це пише український гідрометеорологічний центр.

Фахівці оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності та закликають громадян бути обережними.

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Мешканців попереджають, що розгул стихії супроводжуватиметься сильним грозовим фронтом. В окремих районах області очікується випадіння граду, а пориви вітру під час шквалів сягатимуть загрозливих 15–20 метрів за секунду.

Рятувальники та комунальники наголошують, що сильний вітер та гроза здатні створити серйозні проблеми для життєдіяльності міст та сіл.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — йдеться у терміновому повідомленні метеорологів.

Попередження синоптиків / © Укргідрометцентр

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, у вівторок, 23 червня, у низці областей України вируватиме негода. За прогнозом Укргідрометцентру, вдень у південній частині, більшості західних та центральних областей очікуються сильні грози, в окремих районах — град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

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До слова, синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні 23 червня. Стовпчики термометрів у північних і деяких західних регіонах покажуть від +24 до +29 градусів. На півдні і південному -сході буде спека — там очікується близько +32 градусів.

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