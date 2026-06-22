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В Киеве и области объявлен первый уровень опасности
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта
В Киеве и области объявлен первый уровень опасности, желтый.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Telegram.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и г. Киев. В ближайшие два часа с сохранением до конца суток 22 июня гроза по области в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. I уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.
В Укргидрометцентре отметили, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
Ранее мы сообщали, что на Украину сует грозовой фронт.