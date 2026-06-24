Прив’язали до дерева і закатували: 5 чоловіків скоїли жорстоке вбивство у Києві

Суд / © pexels.com

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У Києві затримали чоловіків, який підозрюють у жорстокому вбивстві 58-річного чоловіка. Фігуранти, ймовірно, закатували жертву.

Про це повідомляє поліція Києва.

«Наразі зловмисникам оголошено про підозру. За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі», — повідомили у поліції.

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Підозрювані у вбивстві

Що відомо про моторошне вбивство у Києві

Відомо, що чоловіка без ознак життя знайшли на березі річки на вулиці 6-та Лінія Садова. На місце одразу прибули слідчі, оперативники та судмедексперт. Загиблим виявився 58-річний чоловік із серйозними тілесними ушкодженнями.

У ході розслідування з’ясувалося, що до побиття причетні п’ятеро чоловіків. Вони відпочивали біля кав’ярні, що належить одному з них. Між одним із компанії та випадковим перехожим виникла словесна перепалка. Згодом конфлікт переріс у фізичний напад — чоловіка почали бити руками, ногами та палицею. У процесі знущань потерпілого відтягнули за будівлю кав’ярні, прив’язали мотузкою до дерева та продовжили побиття. Він намагався закликати чоловіків зупинитися, але ті не реагували.

«Через деякий час чоловіку вдалося звільнитися та відійти до берегової лінії річки. Однак зловмисники наздогнали його, повалили на землю та знову жорстоко побили. Від отриманих травм голови та грудної клітки чоловік помер на місці», — констатували поліціянти.

Розслідуванням встановлено. що до злочину причетні п’ятеро чоловіків віком від 18 до 34 років. Щоб приховати злочин, зловмисники намагалися знищити записи з камер відеоспостереження встановлених на кав’ярні неподалік місця злочину.

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На фігурантів чекає суд. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше у селі Клячаново Мукачівського району чоловік, який нещодавно повернувся з психіатричного закладу, влаштував кривавий напад на родину та сусідів. Спочатку між ним і його батьком виникла сварка, яка переросла в жорстоке побиття молотком. На крики прибігли двоє сусідів, щоб зупинити конфлікт, але нападник переключив агресію на них — обоє загинули на місці. Батько чоловіка зазнав тяжких травм і перебуває в реанімації. Поліція затримала підозрюваного. Йому інкримінують умисне вбивство двох осіб і замах на вбивство.

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