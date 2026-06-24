ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
1 хв

Київ накриє аномальна спека: синоптики назвали дату, коли "вжарить" до +34

На мешканців столиці та Київської області чекає комфортна і переважно суха погода.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © pexels.com

У середу, 24 червня, у Києві та області прогнозують хмарну, але суху й комфортну погоду з денною температурою до +28 градусів перед сильнішим потеплінням, яке прийде вже наприкінці тижня.

На території Київщині 24 червня буде хмарно із короткочасними проясненнями, опадів не передбачається. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +28 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, ясному ранку у столиці 24 червня прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від +19 до +27 градусів тепла.

Погода у Києві 24 червня / © скриншот

Погода у Києві 24 червня / © скриншот

Однак, як зазначають метеорологи наприкінці цього тижня та на початку наступного температура повітря підніметься до позначки +34 градуси тепла.

Погода у Києві 29 червня / © скриншот

Погода у Києві 29 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 24 червня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
342
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie