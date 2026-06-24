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- Київ
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Київ накриє аномальна спека: синоптики назвали дату, коли "вжарить" до +34
На мешканців столиці та Київської області чекає комфортна і переважно суха погода.
У середу, 24 червня, у Києві та області прогнозують хмарну, але суху й комфортну погоду з денною температурою до +28 градусів перед сильнішим потеплінням, яке прийде вже наприкінці тижня.
На території Київщині 24 червня буде хмарно із короткочасними проясненнями, опадів не передбачається. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла.
У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +28 градусів тепла.
За даними погодного порталу Sinoptik, ясному ранку у столиці 24 червня прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від +19 до +27 градусів тепла.
Однак, як зазначають метеорологи наприкінці цього тижня та на початку наступного температура повітря підніметься до позначки +34 градуси тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 24 червня.
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