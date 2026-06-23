Верховний Суд остаточно підтвердив законність будівництва ЖК «Н2О» на Осокорках

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Йдеться про справу №826/9175/18, у межах якої оскаржувався дозвіл на будівництво, виданий у квітні 2018 року. Постановою від 19 червня 2026 року Верховний Суд підтримав рішення апеляційної інстанції, яка раніше вже відмовила у скасуванні дозвільної документації.

Ухвалене рішення є остаточним та не підлягає подальшому оскарженню.

Судовий конфлікт навколо забудови Осокорків тривав багато років і став одним із найбільш резонансних кейсів на ринку столичної нерухомості. Проєкт супроводжувався численними судовими процесами та громадськими дискусіями щодо розвитку території і містобудівної політики Києва.

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У Stolitsa Group наголосили, що рішення Верховного Суду підтверджує правомірність реалізації проєкту та чинність усіх необхідних документів для продовження будівництва.

У компанії також зазначають, що Верховний Суд раніше вже ухвалював рішення на користь інших дозвільних документів проєкту, зокрема підтвердив законність договору оренди земельної ділянки, Детального плану території, містобудівних умов та обмежень, а також контрольної картки на порушення благоустрою. Підтвердження зараз законності виданого дозволу на будівництво поставило крапку в юридичних спорах законності будівництва ЖК Н2О.

На ринку нерухомості вважають, що сукупність судових рішень фактично знімає юридичні ризики навколо ЖК «Н2О» та створює умови для активнішого продовження будівництва.

Окреме значення рішення має для інвесторів банку «Аркада», які після банкрутства фінустанови у 2020 році залишилися з недобудованими квартирами. Добудова об’єктів «Аркади» стала одним із найгучніших викликів для українського ринку житлової нерухомості останніх років. І саме реалізація проєкту ЖК Н2О гарантує виконання Меморандуму від 07.04.2021 року щодо добудови обʼєктів Аркади.

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Представники ініціативних груп інвесторів називають рішення Верховного Суду важливим етапом для завершення проєкту та виконання зобов’язань перед вкладниками.

Експерти ринку зазначають, що завершення тривалих судових процесів може позитивно вплинути не лише на реалізацію самого ЖК «Н2О», а й на загальний інвестиційний клімат у сфері житлового будівництва. В умовах нестабільного ринку фактор юридичної визначеності залишається одним із ключових для інвесторів та девелоперів.

Для Stolitsa Group це рішення означає завершення одного з найпомітніших публічних юридичних конфліктів у сучасній історії київської забудови.

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