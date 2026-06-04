- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 495
- Час на прочитання
- 2 хв
На Київщині військовий застрелив жінку та свого побратима: що стало причиною (фото)
На Фастівщині поліцейські затримали військовослужбовця, який у стані алкогольного сп’яніння через ревнощі влаштував стрілянину з автомата під час служби, внаслідок чого загинули жінка та військовий, а ще один боєць зазнав поранень.
На Київщині військовий вбив жінку та свого побратима, ще в одного стріляв двічі.
Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Рубель у Facebook.
«Трагедія сталася увечері, 2 червня на Фастівщині. До поліції надійшло повідомлення від військовослужбовця, про те, що під час несення служби один із його колег стріляв у побратимів», — зазначив Рубель.
На місце події негайно прибули поліцейські столичного регіону.
«У приміщенні було виявлено тіла військового та жінки. Ще одного чоловіка з вогнепальними пораненнями було госпіталізовано до медичного закладу», — керівник поліції Київщини.
Встановлено, що фігурант під час перебування на службі в стані алкогольного спʼяніння, через ревнощі вистрілив двічі із автомата в 53-річного потерпілого. Надалі, пішов до сусіднього приміщення та застрелив жінку й іншого військовослужбовця, а потім втік.
Для розшуку фігуранта було задіяно весь особовий склад районного управління та Головного управління Національної поліції в Київській області. Чоловіка знайшли та затримали.
«Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про підозру військовослужбовцю за фактом закінченого замаху на вбивство та умисного вбивства двох осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 та п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі», — повідомив Андрій Рубель.
Керівник поліції Київщини наголосив, що жоден конфлікт не вартий людського життя.
Нагадаємо, у Києві чоловік через ревнощі вдарив суперника ножем у груди. Подружжя вже тривалий час не мешкало разом, однак офіційно розлучене не було. Неочікувано побачивши жінку з іншим, у розпачі чоловік намагався вбити суперника.