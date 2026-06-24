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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
148
Время на прочтение
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Киев накроет аномальная жара: синоптики назвали дату, когда температура "взобралась" до +34

Жителей столицы и Киевской области ждет комфортная и преимущественно сухая погода.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Фотография приведена в качестве иллюстрации

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © pexels.com

В среду, 24 июня, в Киеве и области прогнозируется облачная, но сухая и комфортная погода с дневной температурой до +28 градусов перед более сильным потеплением, которое наступит уже в конце недели.

На территории Киевской области 24 июня будет облачно с кратковременными прояснениями, осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +29 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днём воздух прогреется до +28 градусов тепла.

По данным метеопортала Sinoptik, ясное утро в столице 24 июня сменится облачной погодой, которая сохранится до самого вечера. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +19 до +27 градусов тепла.

Однако, как отмечают метеорологи, в конце этой недели и в начале следующей температура воздуха поднимется до отметки +34 градуса тепла.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 24 июня.

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Дата публикации
Количество просмотров
148
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