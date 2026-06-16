После атаки на Киев к медикам обратилось 49 пострадавших: в каком они состоянии

Дом в Киеве после российской атаки 15 июня / © Associated Press

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После российской атаки на Киев в ночь на 15 июня за медицинской помощью обратилось 49 человек. В настоящее время в больницах остаются девять пострадавших. Число жертв не изменилось — это пять человек.

Об этом директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан рассказала в эфире телеканала «Київ24».

По словам Мостепан, по состоянию на утро 16 июня в больницах остаются девять пострадавших. Среди госпитализированных — беременная, состояние которой удалось стабилизировать, а также ребенок, которому врачи доставали обломки.

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«На сегодняшний день на утро девять пострадавших, все — средней тяжести. Также хорошая новость, что попавшая под обстрел беременная женщина также стабилизирована, средней тяжести. Все, слава Богу, хорошо», — сообщила директор Департамента здравоохранения.

Она уточнила, что пострадавшие получили серьезные повреждения, в частности политравмы, порезы, колотые раны и переломы. Также чиновница подчеркнула, что в результате атаки пятеро погибших.

«Конечно, это политравмы, колотые, резаные, переломы. И в этот раз, к сожалению, пятеро погибших. Одна погибшая — женщина, которая погибла в больнице, и не удалось медикам ее спасти. А в целом все сейчас с положительной динамикой, в удовлетворительном состоянии», — сказала Мостепан.

По ее словам, медики не берутся прогнозировать, сколько времени пациенты еще будут находиться в больницах. В то же время, положительная динамика дает основания надеяться, что в ближайшее время их смогут выписать домой.

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Отдельно чиновница отметила, что всего за медицинской помощью обратились 49 пострадавших. Часть из них получили амбулаторное лечение без госпитализации. Среди пострадавших также ребенок, которого пришлось госпитализировать из-за обломочных ранений.

«Но в целом хочу отметить, что на утро по обращениям 49 на самом деле пострадавших — это уже были амбулаторные, они не госпитализированы, но доставали обломки, оказывали амбулаторную помощь. И еще госпитализирован один ребенок — тоже доставали обломки, и также в хорошем, удовлетворительном состоянии. Так что надеемся, что скоро его выпишем», — рассказала Мостепан.

Также она прокомментировала состояние пострадавших детей, о которых сообщалось накануне.

«Двое детей были накануне, это 5 и 6 лет. Им была оказана амбулаторная помощь, они не были госпитализированы, поэтому у них, надеюсь, все хорошо», — сказала чиновница.

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Атака на Киев 15 июня — какие последствия

Напомним, в ночь на 15 июня армия РФ совершила мощную атаку на Киев, последствия которой зафиксированы почти во всех районах столицы. В результате обстрелов погибли пять человек, накануне было известно о 30 пострадавших, среди которых беременна и дети. Из-за падения обломков вспыхнули многочисленные пожары в жилых домах, учебных заведениях, на складах и инфраструктурных объектах. Без света осталось около 140 тыс. абонентов.

Значительные разрушения получили культурные и государственные объекты: пострадали Киево-Печерская лавра, «Мистецький арсенал», Национальная киностудия имени Довженко, где была уничтожена уникальная коллекция костюмов, а также здание Высшего антикоррупционного суда. Кроме того, уничтожен инновационный терминал «Новой почты».

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