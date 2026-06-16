Після атаки на Київ до медиків звернулося 49 постраждалих: в якому вони стані

Будинок у Києві після російської атаки 15 червня / © Associated Press

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Після російської атаки на Київ у ніч проти 15 червня по медичну допомогу звернулося 49 людей. Наразі лікарнях залишаються дев’ятеро постраждалих. Кількість жертв не змінилася — це п’ятеро людей.

Про це директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан розповіла у ефірі телеканалу «Київ24».

За словами Мостепан, станом на ранок 16 червня у лікарнях залишаються дев’ятеро постраждалих. Серед госпіталізованих — вагітна, стан якої вдалося стабілізувати, а також дитина, якій лікарі діставали уламки.

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«На сьогодні на ранок дев’ять постраждалих, всі — середньої тяжкості. Також гарна новина, що вагітна жінка, яка потрапила під обстріл, також стабілізована, середньої тяжкості. Все, слава Богу, добре», — повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я.

Вона уточнила, що постраждалі зазнали серйозних ушкоджень, зокрема політравм, порізів, колотих ран і переломів. Також посадовиця наголосила, що внаслідок атаки є п’ятеро загиблих.

«Звичайно, це політравми, колоті, різані, переломи. І в цей раз, на жаль, п’ятеро загиблих. Одна загибла — це жінка, яка загинула в лікарні, і не вдалося медикам її врятувати. А в цілому, всі зараз з позитивною динамікою, в задовільному стані», — сказала Мостепан.

За її словами, наразі медики не беруться прогнозувати, скільки часу пацієнти ще перебуватимуть у лікарнях. Водночас позитивна динаміка дає підстави сподіватися, що найближчим часом їх зможуть виписати додому.

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Окремо посадовиця зазначила, що загалом за медичною допомогою звернулися 49 постраждалих. Частина з них отримала амбулаторне лікування без госпіталізації. Серед постраждалих також є дитина, яку довелося госпіталізувати через уламкові поранення.

«Але в цілому хочу зазначити, що на ранок по зверненнях 49 насправді постраждалих — це вже були амбулаторні, вони не госпіталізовані, але діставали уламки, надавали амбулаторну допомогу. І також ще госпіталізована одна дитина — також діставали уламки, і також в гарному, задовільному стані. Тож сподіваємось, що скоро її випишемо», — розповіла Мостепан.

Також вона прокоментувала стан постраждалих дітей, про яких повідомляли напередодні.

«Двоє дітей було напередодні, це 5 і 6 років. Їм була надана амбулаторна допомога, вони не були госпіталізовані, тому в них, сподіваюся, все добре», — сказала посадовиця.

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Атака на Київ 15 червня — які наслідки

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня армія РФ здійснила потужну атаку на Київ, наслідки якої зафіксовано майже в усіх районах столиці. Внаслідок обстрілів загинуло п’ятеро людей, напередодні було відомо про 30 постраждалих, серед яких вагітна та діти. Через падіння уламків спалахнули численні пожежі у житлових будинках, закладах освіти, на складах та інфраструктурних об’єктах. Без світла залишилися близько 140 тис. абонентів.

Значних руйнувань зазнали культурні та державні об’єкти: постраждали Києво-Печерська лавра, «Мистецький арсенал», Національна кіностудія імені Довженка, де було знищено унікальну колекцію костюмів, а також будівля Вищого антикорупційного суду. Крім того, знищено інноваційний термінал «Нової пошти».

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