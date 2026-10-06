Мосты / © Getty Images

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Понтонные переправы через Днепр могут являться резервным решением в случае повреждения киевских мостов, однако полностью заменить стационарные переправы они не способны. Эксперт по градостроительству и бывший заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба объяснил, почему использование понтонов для полноценного гражданского сообщения связано с рядом рисков.

Об этом специалист рассказал в эфире телемарафона.

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По словам Глебы, понтонная переправа, прежде всего, является временной конструкцией, которую используют как резервный вариант, в частности для эвакуации или обеспечения необходимого движения в особых условиях.

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Эксперт обратил внимание на то, что понтоны остаются уязвимыми во время возможных атак. В случае повреждения одной из конструкций могут возникнуть проблемы со всей переправой, поскольку отдельные элементы имеют плавучее основание и закрепляются на месте.

«Полагаться исключительно на понтоны — это утопия», — отметил Глеба.

В то же время, специалисты отмечают, что понтонные переправы могут выполнять роль временного резерва, но их пропускная способность и скорость движения значительно отличаются от возможностей полноценных городских мостов.

Напомним, после атак на киевские мосты власти заявили о планах обустроить насыпные дамбы с понтонными переправами. Цель — сохранить сообщение между берегами Днепра.

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Как мы писали, Киев рассматривает строительство тоннеля под Днепром как долгосрочную альтернативу мостам. По словам эксперта, технически такой проект вполне реален, ведь у украинских специалистов опыт строительства подземных объектов. В то же время, главными препятствиями являются время и значительные финансовые ресурсы — речь идет о масштабном инфраструктурном проекте. Понтонные переправы, также планируемые создать как резервный вариант, не смогут полноценно заменить киевские мосты.

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