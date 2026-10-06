"Покладатися лише на понтони — утопія": експерт пояснив ризики таких переправ у Києві

Мости / © Getty Images

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Понтонні переправи через Дніпро можуть бути резервним рішенням у разі пошкодження київських мостів, однак повністю замінити стаціонарні переправи вони не здатні. Експерт із містобудування та колишній заступник головного архітектора Києва Віктор Глєба пояснив, чому використання понтонів для повноцінного цивільного сполучення пов’язане з низкою ризиків.

Про це фахівець розповів в ефірі телемарафону.

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За словами Глєби, понтонна переправа передусім є тимчасовою конструкцією, яку використовують як резервний варіант, зокрема для евакуації або забезпечення необхідного руху в особливих умовах.

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Експерт звернув увагу на те, що понтони залишаються вразливими під час можливих атак. У разі пошкодження однієї з конструкцій можуть виникнути проблеми з усією переправою, оскільки окремі елементи мають плавучу основу та закріплюються на місці.

«Покладатися виключно на понтони — це утопія», — зазначив Глєба.

Водночас фахівці наголошують, що понтонні переправи можуть виконувати роль тимчасового резерву, але їхня пропускна здатність і швидкість руху значно відрізняються від можливостей повноцінних міських мостів.

Нагадаємо, після атак на київські мости влада заявила про плани облаштувати насипні дамби з понтонними переправами. Мета — зберегти сполучення між берегами Дніпра.

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Як ми писали, Київ розглядає будівництво тунелю під Дніпром як довгострокову альтернативу мостам. За словами експерта, технічно такий проєкт цілком реальний, адже українські фахівці мають досвід будівництва підземних об’єктів. Водночас головними перешкодами є час і значні фінансові ресурси — йдеться про масштабний інфраструктурний проєкт. Понтонні переправи, які також планують створити як резервний варіант, не зможуть повноцінно замінити київські мости.

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