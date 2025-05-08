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- Киев
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Под Киевом произошла стрельба: есть погибшие
На месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника.
В селе Софиевская Борщаговка под Киевом неизвестный расстрелял людей.
Об этом сообщила полиция Киевской области в Telegram.
«Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства стрельбы в Бучанском районе, в результате которой погибли несколько человек. Сегодня, 8 мая, в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника.
Напомним, в марте в Киеве на Оболони неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя и скрылся. В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль нападающего и задержали стрелка. Им оказался 52-летний киевлянин.