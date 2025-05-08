В Киеве нашли подземелья времен Руси: что известно (фото)

Киевские пещеры. Фото: Дмитрий Горбатюк

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Уникальный подземный комплекс, обнаруженный в 2022 году на киевском Подоле, может стать одной из интереснейших археологических находок последних лет. Исследователи сравнивают его с известными подземными городами Каппадокии (Турция) и подчеркивают его исключительную историческую ценность.

Об этом сообщило издание Telegraf.

Група археологов во главе с архитектором-исследователем истории Киева Дмитрием Горбатюком наткнулась на вход в подземелье, проверяя давнюю семейную легенду о пещерах под старой усадьбой на Вознесенском спуске. За едва заметной кирпичной кладкой открылся 38-метровый лабиринт. Оказалось, что это лишь часть разветвленной системы из четырех пещер, которые, вероятно, служили убежищем или тайными путями еще со времен Руси.

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Археолог Тимур Бобровский отметил, что киевские подземелья являются редким и важным археологическим объектом. Они напоминают подземные города Каппадокии в Турции, которые также служили убежищем от врагов. По его словам, киевские пещеры выполняли похожую функцию, обеспечивая безопасность во время нападений, в частности после монгольского нашествия XIII века.

Раскопки над пещерами обнаружили культурный слой XII века, что указывает на древнее заселение этой территории. В то же время отдельные части подземелий были укреплены кирпичом в XIX веке

В марте 2023 года этот подземный комплекс официально стал частью культурного наследия Киева, что дает новые возможности для его сохранения и исследования.

Киевские пещеры. Фото: Дмитрий Горбатюк

Напомним, ученые заявили, что 99,999% глубин океана остаются неисследованными.

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