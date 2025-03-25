В Киеве прохожий ранил людей ножом: полиция задержала нападавшего

Полиция задержала мужчину, который вблизи железнодорожного вокзала вызвал ножевое ранение прохожим.

Об этом сообщает полиция Киева в сообщении в соцсети.



Информация о драке поступила в полицию около 22:00. Предварительно между двумя мужчинами и 36-летним нападающим возник словесный конфликт, во время которого нарушитель получил раскладной нож и несколько раз ударил им своих оппонентов.



Полицейские задержали злоумышленника вблизи места совершения преступления и изъяли орудие преступления — нож. Пострадавшие с ножевыми ранениями госпитализированы в больницу, где им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Полицейские продолжают работать на происходящем, все обстоятельства выясняются.

Напомним, что ранее в Киеве у вокзала полиция жестко задержала родителей на глазах малолетнего ребенка: видео.

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