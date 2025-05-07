Удар российского дрона по ТРЦ в Киеве: в Сети появился ужасный момент "прилета"

ТРЦ в Киеве, который получил удар

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В воскресенье, 4 мая, российский «Шахед» попал по ТРЦ DREAM TOWN в Киеве. Появился ужасающий момент «прилета».

Кадры обнародовали в Сети.

Дата публикации 16:22, 07.05.25 Количество просмотров 34 В Сети появился момент удара дрона по ТРЦ в Киеве

«У нас дрон упал за «Дрим Тауном», на дом, наверное, Господи. Вот еще один…», — отметила очевидица.

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После этих слов раздается характерный звук «Шахеда», а впоследствии — громкий взрыв. На кадрах виден столб огня. Испуганную девушку буквально накрыло стеклом, после чего она вскочила и принялась бежать как можно дальше.

По данным властей, из-за обстрелов повреждено немало жилых домов и автомобилей. Подтвержден и удар по известному ТРЦ.

Ранее журналисты показали, как выглядит квартира матери и сына, которых российские дроны убили 7 мая в Киеве.