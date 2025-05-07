- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 639
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар российского дрона по ТРЦ в Киеве: в Сети появился ужасный момент "прилета"
Жительница Оболонского района Киева показала ужасающие кадры, на которых зафиксирован мощный взрыв.
В воскресенье, 4 мая, российский «Шахед» попал по ТРЦ DREAM TOWN в Киеве. Появился ужасающий момент «прилета».
Кадры обнародовали в Сети.
«У нас дрон упал за «Дрим Тауном», на дом, наверное, Господи. Вот еще один…», — отметила очевидица.
После этих слов раздается характерный звук «Шахеда», а впоследствии — громкий взрыв. На кадрах виден столб огня. Испуганную девушку буквально накрыло стеклом, после чего она вскочила и принялась бежать как можно дальше.
По данным властей, из-за обстрелов повреждено немало жилых домов и автомобилей. Подтвержден и удар по известному ТРЦ.
Ранее журналисты показали, как выглядит квартира матери и сына, которых российские дроны убили 7 мая в Киеве.