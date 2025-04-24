В Киеве произошла стрельба: полиция поделилась подробностями

Стрельба в Киеве / © Полиция Киева

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В четверг, 24 апреля, около 10:00 в Подольском районе Киева произошла стрельба. По предварительной информации, на парковке между двумя мужчинами возник конфликт. Один из участников ссоры открыл огонь.

Об этом сообщила полиция Киева.

«На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции. Все участники происшествия установлены, на месте работают правоохранители, решается вопрос правовой квалификации», — говорится в сообщении.

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Напомним, в Сумской области военный с автоматом взял в заложники водителя и заставил отвезти себя в Киев.