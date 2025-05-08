В Киеве некоторые вузы перешли на дистанционное обучение 8-9 мая из-за высокой угрозы ударов

Дистанционное обучение / © Pexels

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Некоторые высшие учебные заведения Киева перешли на дистанционное обучение 8-9 мая из-за высокой угрозы ударов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Ранее сообщалось, что такие же решения были приняты в школах Одессы, но информация не подтвердилась. Но в Черкассах, Кременчуге и некоторых других украинских городах школьники все же будут учиться дома.

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Министерство образования и науки Украины всеобщее решение пока не принимало.

Раньше ТСН.ua сообщал, что Россия может готовить массированную атаку по Украине. Военный эксперт Олег Жданов назвал вероятные даты: атака России по Украине может произойти 8 или 10 мая. Цель россиян — наспугать украинцев.

«Если 9 мая будет тишина, то, вероятнее всего, атака по Украине может произойти либо 8 мая, либо 10. 8 мая — чтобы испугать нас максимально, 10 мая — чтобы показать, что они продолжают активные боевые действия. Но я больше склоняюсь к мнению, что беспокойной может быть ночь против 9 мая. Путин может отомстить из-за того, что Украина не согласилась на его (кратковременное — ред.) перемирие», — предполагает военный аналитик.

Полную версию интервью читайте по ссылке: 72 часа до предполагаемой опасности: эксперты предупредили о возможности мощных атак армии РФ.

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