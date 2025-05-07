Последствия ночного обстрела Киева: обнародованы кадры первых минут после атаки

Последствия атаки / © Полиция Киева

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В ночь на 7 мая Россия совершила очередную атаку на Киев, использовав ракеты и дроны-камикадзе. В результате попаданий были повреждены жилые дома, особенно в Святошинском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«Мы эвакуировали граждан в безопасные места из домов, поврежденных в результате атаки. Обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта и оказывали помощь другим службам. — говорится в сообщении. Патрульные полицейские вместе со спасателями и другими службами оперативно прибыли на место, разбирали завалы и помогали эвакуировать пострадавших.

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По информации полиции, к сожалению, в результате подлой ночной атаки погибли и травмированы.

© Facebook / Патрульна поліція Києва

Напомним, в течение ночи 7 мая российские войска атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами и 142 беспилотниками. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с вечера было много ударов по Запорожью, Донетчине, Житомирщине, Херсонщине, Днепропетровщине. Всюду сработали спасатели.

Ранее мы писали о том, что стало известно, где в Киеве упали куски ракеты.

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