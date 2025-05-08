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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1317
Час на прочитання
1 хв

Під Києвом сталася стрілянина: є загиблі

Наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Швидка допомога

Швидка допомога / © ТСН

У селі Софіївська Борщагівка під Києвом невідомий розстріляв людей.

Про це повідомила поліція Київської області у Telegram.

«Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини у Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей. Сьогодні, 8 травня о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян», — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника.

Нагадаємо, у березні в Києві на Оболоні невідомий здійснив декілька пострілів у місцевого мешканця і втік. Внаслідок проведених заходів поліцейські виявили автомобіль нападника і затримали стрілка. Ним виявився 52-річний киянин.

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