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- Київ
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Під Києвом сталася стрілянина: є загиблі
Наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника.
У селі Софіївська Борщагівка під Києвом невідомий розстріляв людей.
Про це повідомила поліція Київської області у Telegram.
«Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини у Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей. Сьогодні, 8 травня о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян», — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника.
Нагадаємо, у березні в Києві на Оболоні невідомий здійснив декілька пострілів у місцевого мешканця і втік. Внаслідок проведених заходів поліцейські виявили автомобіль нападника і затримали стрілка. Ним виявився 52-річний киянин.