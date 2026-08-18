Тревога / © tsn.ua

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Вечером 18 августа во время воздушной атаки на Киев в Днепровском районе столицы зафиксировано падение обломков российскиих беспилотников по двум разным адресам.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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Атака РФ на Киев 18 августа — что известно

По его словам, первый случай падения обломков произошел около пятиэтажки, в то же время на город продолжали двигаться новые цели.

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«В Днепровском районе, во дворе пятиэтажного жилого дома упали обломки вражеского БПЛА. Возгорания нет. В столицу еще летят БпЛА. Находитесь в укрытиях!» — отметил Кличко.

Впоследствии мэр столицы проинформировал о повторной фиксации падения обломков беспилотника в том же районе.

«Еще падение обломков во дворе жилого дома по другому адресу в Днепровском районе. Возгорания нет», — добавил городской голова.

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Ранее мы предупреждали, что 18 августа в Киеве была объявлена воздушная тревога, после чего раздались взрывы. Столицу атакуют реактивные дроны России.

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Также мы писали, что в Киеве в ночь на 16 августа повреждены офисы издательств «Наш Формат» и «Лаборатория», расположенные возле станции метро «Почайна».

К слову, основатель компании First Contact Валерий Боровик объяснял, что заявления о возможности РФ запускать по 10 тысяч беспилотников в сутки непосредственно по Киеву не соответствуют действительности, поскольку эта цифра охватывает абсолютно все типы БПЛА по всей линии фронта.

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