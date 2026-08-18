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Киев под атакой беспилотников: обломки упали во дворах жилых домов — подробности
Россия атаковала Киев реактивными дронами - в Днепровском районе обломки рухнули во дворах жилых домов.
Вечером 18 августа во время воздушной атаки на Киев в Днепровском районе столицы зафиксировано падение обломков российскиих беспилотников по двум разным адресам.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Атака РФ на Киев 18 августа — что известно
По его словам, первый случай падения обломков произошел около пятиэтажки, в то же время на город продолжали двигаться новые цели.
«В Днепровском районе, во дворе пятиэтажного жилого дома упали обломки вражеского БПЛА. Возгорания нет. В столицу еще летят БпЛА. Находитесь в укрытиях!» — отметил Кличко.
Впоследствии мэр столицы проинформировал о повторной фиксации падения обломков беспилотника в том же районе.
«Еще падение обломков во дворе жилого дома по другому адресу в Днепровском районе. Возгорания нет», — добавил городской голова.
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Ранее мы предупреждали, что 18 августа в Киеве была объявлена воздушная тревога, после чего раздались взрывы. Столицу атакуют реактивные дроны России.
Также мы писали, что в Киеве в ночь на 16 августа повреждены офисы издательств «Наш Формат» и «Лаборатория», расположенные возле станции метро «Почайна».
К слову, основатель компании First Contact Валерий Боровик объяснял, что заявления о возможности РФ запускать по 10 тысяч беспилотников в сутки непосредственно по Киеву не соответствуют действительности, поскольку эта цифра охватывает абсолютно все типы БПЛА по всей линии фронта.