В Киеве женщина выбросила собаку с четвертого этажа: животное погибло

Пьяная женщина выбросила пинчера из окна 4 этажа / © Полиция Киева

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В Подольском районе Киева стражи порядка задержали 55-летнюю женщину, которая с особой жестокостью расправилась с четырехлапым любимцем своего знакомого.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Инцидент произошел на проспекте Свободы. В полицию обратилась прохожая, увидевшая на улице мужчину с мертвым животным на руках. Как оказалось, хозяин нашел своего четырехлетнего пинчера по кличке Эльза под окнами многоэтажки.

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Следователи установили, что в тот вечер злоумышленница распивала алкогольные напитки в компании владельца квартиры и общих знакомых. Находясь в состоянии сильного опьянения, женщина схватила собаку и сбросила ее с балкона четвертого этажа. От полученных травм животное скончалось на месте.

Правоохранители Подольского управления полиции задержали нарушительницу.

Окно, из которого выбросили собаку Эльзу / © Полиция Киева

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное с особой жестокостью).

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнице грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, в Борисполе две собаки породы кане-корсо загрызли пожилую женщину прямо у нее во дворе.

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