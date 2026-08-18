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- Киев
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В Киеве женщина выбросила собаку с четвертого этажа: животное погибло
В Подольском районе столицы пьяная женщина выбросила с балкона четвертого этажа пинчера своего знакомого, за что ей грозит до восьми лет заключения.
В Подольском районе Киева стражи порядка задержали 55-летнюю женщину, которая с особой жестокостью расправилась с четырехлапым любимцем своего знакомого.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Инцидент произошел на проспекте Свободы. В полицию обратилась прохожая, увидевшая на улице мужчину с мертвым животным на руках. Как оказалось, хозяин нашел своего четырехлетнего пинчера по кличке Эльза под окнами многоэтажки.
Следователи установили, что в тот вечер злоумышленница распивала алкогольные напитки в компании владельца квартиры и общих знакомых. Находясь в состоянии сильного опьянения, женщина схватила собаку и сбросила ее с балкона четвертого этажа. От полученных травм животное скончалось на месте.
Правоохранители Подольского управления полиции задержали нарушительницу.
При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное с особой жестокостью).
Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнице грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Борисполе две собаки породы кане-корсо загрызли пожилую женщину прямо у нее во дворе.