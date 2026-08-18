В Киеве снова объявили воздушную тревогу: реактивные БпЛА летят в направлении столицы

Сирена / © Pexels

Реклама

В Киеве утром во вторник, 18 августа, за ночь и утро объявили воздушную тревогу .

В КГГА призвали жителей столицы немедленно пройти к ближайшим укрытиям гражданской защиты и оставаться там до отбоя.

Реклама

По данным Воздушных сил ВСУ, в Черниговской области была зафиксирована группа реактивных БПЛА, которые двигались в направлении Киевщины, в частности Броваров .

Реклама

Воздушная тревога из-за угрозы беспилотников также была объявлена в ряде других областей Украины. На карте тревог по состоянию примерно на 06:03 красными были обозначены, в частности, Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская и Запорожская области.

Жители столицы и области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

Напомним, что ранее в Харькове вражеский дрон попал в АЗС: первые подробности

Новости партнеров

Новости партнеров