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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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В Киеве снова объявили воздушную тревогу: реактивные БпЛА летят в направлении столицы

В Киеве утром 18 августа снова раздалась воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о движении группы реактивных беспилотников из Черниговской области в направлении Киевской области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © Pexels

В Киеве утром во вторник, 18 августа, за ночь и утро объявили воздушную тревогу .

В КГГА призвали жителей столицы немедленно пройти к ближайшим укрытиям гражданской защиты и оставаться там до отбоя.

По данным Воздушных сил ВСУ, в Черниговской области была зафиксирована группа реактивных БПЛА, которые двигались в направлении Киевщины, в частности Броваров .

Воздушная тревога из-за угрозы беспилотников также была объявлена в ряде других областей Украины. На карте тревог по состоянию примерно на 06:03 красными были обозначены, в частности, Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская и Запорожская области.

Жители столицы и области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

Напомним, что ранее в Харькове вражеский дрон попал в АЗС: первые подробности

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