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- Киев
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В центре Киева BMW вылетел на летнюю площадку кафе: появилось видео
В центре Киева водитель BMW X3 нарушил правила дорожного движения, столкнулся с другим внедорожником и вылетел на площадку кафе, госпитализирован один человек.
В Печерском районе Киева на улице Большой Васильковской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух элитных внедорожников, в результате которого один из автомобилей оказался на территории общепита.
Об этом сообщила полиция Киева и обнародовала видео момента столкновения.
По предварительным данным правоохранителей, 36-летний водитель автомобиля BMW X3, выезжая со второстепенной дороги, проигнорировал требования дорожных знаков «Дать дорогу» и «Движение направо». В результате нарушения правил он допустил столкновение с BMW X7 под управлением 31-летнего мужчины.
От мощного удара BMW X3 потерял управление, съехал с проезжей части и вылетел прямо на летнюю площадку заведения.
К счастью, никто из людей на территории кафе или на тротуаре не пострадал.
Виновник ДТП — 36-летний водитель BMW X3 — получил травмы. Его в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где также проверят наличие состояния опьянения.
Второй водитель — водитель BMW X7 — по результатам обзора был трезв.
Сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств происшествия, по результатам которой аварии будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Напомним, в центре Киева 17 августа произошло ДТП с участием двух автомобилей BMW.
СМИ отмечают, что среди участников экс-смотрящий СИЗО и директор департамента УАФ.