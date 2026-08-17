В центре Киева BMW вылетел на летнюю площадку кафе: появилось видео

ДТП на Большой Васильковской / © Полиция Киева

Реклама

В Печерском районе Киева на улице Большой Васильковской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух элитных внедорожников, в результате которого один из автомобилей оказался на территории общепита.

Об этом сообщила полиция Киева и обнародовала видео момента столкновения.

Реклама

По предварительным данным правоохранителей, 36-летний водитель автомобиля BMW X3, выезжая со второстепенной дороги, проигнорировал требования дорожных знаков «Дать дорогу» и «Движение направо». В результате нарушения правил он допустил столкновение с BMW X7 под управлением 31-летнего мужчины.

Реклама

От мощного удара BMW X3 потерял управление, съехал с проезжей части и вылетел прямо на летнюю площадку заведения.

К счастью, никто из людей на территории кафе или на тротуаре не пострадал.

Виновник ДТП — 36-летний водитель BMW X3 — получил травмы. Его в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где также проверят наличие состояния опьянения.

Второй водитель — водитель BMW X7 — по результатам обзора был трезв.

Реклама

Дата публикации 16:58, 17.08.26 Количество просмотров 28 Авария в центре Киева: водитель нарушил правила и тараном влетел в кафе

Сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств происшествия, по результатам которой аварии будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Напомним, в центре Киева 17 августа произошло ДТП с участием двух автомобилей BMW.

СМИ отмечают, что среди участников экс-смотрящий СИЗО и директор департамента УАФ.

Новости партнеров

Новости партнеров