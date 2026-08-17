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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В центре Киева BMW вылетел на летнюю площадку кафе: появилось видео

В центре Киева водитель BMW X3 нарушил правила дорожного движения, столкнулся с другим внедорожником и вылетел на площадку кафе, госпитализирован один человек.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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ДТП на Большой Васильковской

ДТП на Большой Васильковской / © Полиция Киева

В Печерском районе Киева на улице Большой Васильковской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух элитных внедорожников, в результате которого один из автомобилей оказался на территории общепита.

Об этом сообщила полиция Киева и обнародовала видео момента столкновения.

По предварительным данным правоохранителей, 36-летний водитель автомобиля BMW X3, выезжая со второстепенной дороги, проигнорировал требования дорожных знаков «Дать дорогу» и «Движение направо». В результате нарушения правил он допустил столкновение с BMW X7 под управлением 31-летнего мужчины.

От мощного удара BMW X3 потерял управление, съехал с проезжей части и вылетел прямо на летнюю площадку заведения.

К счастью, никто из людей на территории кафе или на тротуаре не пострадал.

Виновник ДТП — 36-летний водитель BMW X3 — получил травмы. Его в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где также проверят наличие состояния опьянения.

Второй водитель — водитель BMW X7 — по результатам обзора был трезв.

Сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств происшествия, по результатам которой аварии будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Напомним, в центре Киева 17 августа произошло ДТП с участием двух автомобилей BMW.

СМИ отмечают, что среди участников экс-смотрящий СИЗО и директор департамента УАФ.

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