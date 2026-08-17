ДТП в центре Киева: среди участников экс-смотрящий СИЗО и директор департамента УАФ — СМИ

ДТП

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В центре Киева произошел автомобиль въехавший в летнюю площадку кафе. Среди участников аварии , по данным источников, есть бывший «смотрящий» по Лукьяновскому СИЗО Кирилл Островский и директор департамента развития футбола Украинской ассоциации футбола Богдан Городнюк.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.

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По предварительной информации, на месте крушения драгер не обнаружил алкоголя в организме Островского. В то же время Городнюк получил повреждения, ему оказывают медицинскую помощь.

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Собеседники издания отметили, что степень вины каждого из участников ДТП будет устанавливаться следствием.

Отметим, что Кирилл Островский уже фигурировал в резонансном ДТП. В июле 2018 года в Киеве он за рулем внедорожника на пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка. Ребенок погиб. После аварии Островскому сообщили о подозрении, в частности, за нарушение правил безопасности дорожного движения и оставление пострадавшего без помощи.

Как мы писали, в центре Киева 17 августа произошло ДТП с участием двух автомобилей BMW. В результате столкновения одна из машин влетела на летнюю террасу ресторана и перевернулась. Авария произошла около 11:30 на улице Большой Васильковской, недалеко от Дворца «Украина». В результате ДТП есть пострадавшие. По предварительным данным полиции, травмы получил 36-летний водитель. Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии. На месте работают следователи и патрульные, устанавливающие все обстоятельства аварии. В соцсетях предполагали, что водители могли устроить гонку, однако официального подтверждения этой версии пока нет.

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