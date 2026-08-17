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- Киев
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В центре Киева жуткая авария: авто от удара влетело в террасу ресторана— детали (видео, фото)
По предварительным данным полиции, произошло столкновение двух BMW. От удара один из автомобилей въехал на территорию летней террасы заведения и перевернулся. Есть потерпевшие.
В понедельник, 17 августа, в центре Киева произошла ужасная авария возле ресторана. Один из авто влетел в террасу заведения после столкновения, другой — перевернулся. ДТП произошло возле Дворца «Украина».
Видео аварии опубликовали в соцсетях.
В отделе коммуникации полиции Киева редакции ТСН.ua рассказали, что авария произошла с участием двух авто, хотя сразу в Сети сообщали только об одной машине.
По данным полиции, ДТП произошло с участием двух БМВ, травмированы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали.
«Предварительно, ДТП с травмированными. Информацию выясняют следователи», — сообщили правоохранители.
На обнародованных видео и фото видно, что один автомобиль въехал в террасу, снеся летние укрытия, обустроенные на территории заведения. Недалеко у входа в ресторан лежит вторая машина, которая перевернулась в результате аварии.
В телеграмм-каналах предполагают, что автомобили устроили гонку в центре столицы. Однако официального подтверждения этой версии нет.
От удара один из автомобилей въехал в ресторан и перевернулся
В полиции Киева добавили, что авария произошла в Печерском районе столицы около 11:30 на улице Большой Васильковской.
Предварительно установили, что произошло столкновение двух BMW. От удара один из автомобилей въехал на территорию летней террасы заведения и перевернулся.
По состоянию на 12.15 известно об одном пострадавшем. Это 36-летний водитель транспортного средства. По данным полиции, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
На месте работают следственно-оперативная группа и патрульные полицейские, устанавливающие обстоятельства происшествия.
Аварии в Киеве — последние новости
Напомним, в Киеве 10 августа автомобиль Mini Cooper провалился под асфальт, вероятно, из-за прорыва магистральной трубы водоканала. В авто также находился ребенок. Водитель успела ее спасти.
Ранее сообщалось, что на Житомирском шоссе 24-летний водитель Audi врезался в грузовик с прицепом. Из-за столкновения его 27-летняя жена и двухлетний ребенок погибли на месте, а сам водитель попал в больницу.