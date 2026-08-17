Наркотическое «ассорти», которым угощали гостей вечеринок / © Полиция Киева

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В Киеве перед судом предстанет мужчина, сбывавший наркотики и психотропы своим знакомым. Он превратил собственную квартиру в наркопритон, где устраивал масштабные тематические вечеринки, превращаясь в эпатажный образ «Эльвиры».

Противоправную деятельность фигуранта правоохранители задокументировали еще в июне этого года, сообщает полиция Киева в Facebook.

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«Следствием установлено, что 50-летний киевлянин наладил канал поставки наркотиков и психотропов в столицу, которые в дальнейшем сбывал своим знакомым лично — из рук в руки. Кроме сбыта запрещенных веществ, мужчина организовал в собственном доме место для их систематического употребления, где в дальнейшем под влиянием психоактивных веществ посетители устраивали так называемые тематические вечеринки», — говорится в сообщении.

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Полицейские задокументировали противоправную деятельность мужчины и провели обыск в его доме. В результате следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество запрещенных веществ, в том числе 1,5 килограмма каннабиса, один килограмм кетамина, 100 г галлюциногенных грибов, 50 г МДМА, 50 г амфетамина, свыше 100 таблеток МД0.

Наркотическое «ассорти», изъятое у «Эльвиры» / © Полиция Киева

Наркотическое «ассорти», изъятое у «Эльвиры» / © Полиция Киева

Наркотическое «ассорти», изъятое у «Эльвиры» / © Полиция Киева

По предварительным оценкам стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ по ценам «черного рынка» составляет около 5 миллионов гривен.

Наркоторговец в образе «Эльвиры»

Наркоторговец в образе «Эльвиры»

Наркоторговец в образе «Эльвиры»

Фигурант был задержан, а изъятые вещества полицейские направили на экспертные исследования.

50-летний наркоторговец в полиции / © Полиция Киева

Следователи Шевченковского управления полиции при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины — незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

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В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

За совершенное обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине проводились обыски в сети магазинов U420 в рамках нескольких уголовных производств. В частности, речь идет о сбыте наркотиков и отмывании средств.

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