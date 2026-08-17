ДТП у центрі Києва: серед учасників екс-"смотрящий" СІЗО та директор департаменту УАФ — ЗМІ

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У центрі Києва сталася автомобіль в’їхав у літній майданчик кафе. Серед учасників аварії, за даними джерел, є колишній «смотрящий» за Лук’янівським СІЗО Кирило Островський та директор департаменту розвитку футболу Української асоціації футболу Богдан Городнюк.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

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За попередньою інформацією, на місці аварії драгер не виявив алкоголю в організмі Островського. Водночас Городнюк зазнав ушкоджень, йому надають медичну допомогу.

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Співрозмовники видання зазначили, що ступінь вини кожного з учасників ДТП встановлюватиме слідство.

Зазначимо, Кирило Островський вже фігурував у резонансній ДТП. У липні 2018 року в Києві він за кермом позашляховика на пішохідному переході збив 10-річну дитину. Дитина загинула. Після аварії Островському повідомили про підозру, зокрема за порушення правил безпеки дорожнього руху та залишення потерпілого без допомоги.

Як ми писали, у центрі Києва 17 серпня сталася ДТП за участю двох автомобілів BMW. Внаслідок зіткнення одна з машин влетіла на літню терасу ресторану та перекинулася. Аварія сталася близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській, неподалік Палацу «Україна». Унаслідок ДТП є постраждалі. За попередніми даними поліції, травми отримав 36-річний водій. Його госпіталізували у задовільному стані. На місці працюють слідчі та патрульні, які встановлюють усі обставини аварії. У соцмережах припускали, що водії могли влаштувати перегони, однак офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.

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