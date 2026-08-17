В Киеве военный в СЗЧ хотел продать машину побратима: детали дела

Авто

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В Киеве полицейские задержали 33-летнего военнослужащего, который незаконно завладел автомобилем Citroen и пытался продать его. Мужчина находился в статусе самовольного ухода из части.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Что известно о деле

К правоохранителям обратилась жительница Деснянского района. Женщина заявила об исчезновении автомобиля, принадлежавшего ее мужу и припаркованного у дома.

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Как выяснили правоохранители, владелец машины, ныне защищающий Украину на фронте, попросил знакомого передать его жене ключи и свидетельство о регистрации авто. Тот, в свою очередь, поручил это другому мужчине.

По данным следствия, вместо того чтобы выполнить просьбу, фигурант решил воспользоваться ситуацией. Сначала он пользовался чужим автомобилем для собственных нужд, а затем разместил в интернете объявления о его продаже.

Полицейские с помощью аналитиков криминального анализа установили личность подозреваемого и его местонахождение. Мужчину задержали, а автомобиль изъяли и вернули законному владельцу.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством.

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В случае доказательства вины мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киевской области находившегося в СЗЧ военнослужащего подозревают в убийстве 17-летней девушки . По данным следствия, накануне между ними произошел конфликт. Девушка просила мужчину не приходить в их дом. Через несколько дней он, по версии правоохранителей, пришел в дом, где спали дети, и убил девушку. Подозреваемый был задержан и взят под стражу. После трагедии правоохранители также сообщили о подозрении матери погибшей и двум сотрудницам социальных служб. Младших детей из семьи изъяли только после убийства.

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