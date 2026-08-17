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- Киев
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В Киеве военный в СЗЧ хотел продать машину побратима: детали дела
Военный намеревался продать авто, принадлежавшее его побратиму.
В Киеве полицейские задержали 33-летнего военнослужащего, который незаконно завладел автомобилем Citroen и пытался продать его. Мужчина находился в статусе самовольного ухода из части.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Что известно о деле
К правоохранителям обратилась жительница Деснянского района. Женщина заявила об исчезновении автомобиля, принадлежавшего ее мужу и припаркованного у дома.
Как выяснили правоохранители, владелец машины, ныне защищающий Украину на фронте, попросил знакомого передать его жене ключи и свидетельство о регистрации авто. Тот, в свою очередь, поручил это другому мужчине.
По данным следствия, вместо того чтобы выполнить просьбу, фигурант решил воспользоваться ситуацией. Сначала он пользовался чужим автомобилем для собственных нужд, а затем разместил в интернете объявления о его продаже.
Полицейские с помощью аналитиков криминального анализа установили личность подозреваемого и его местонахождение. Мужчину задержали, а автомобиль изъяли и вернули законному владельцу.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством.
В случае доказательства вины мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Киевской области находившегося в СЗЧ военнослужащего подозревают в убийстве 17-летней девушки . По данным следствия, накануне между ними произошел конфликт. Девушка просила мужчину не приходить в их дом. Через несколько дней он, по версии правоохранителей, пришел в дом, где спали дети, и убил девушку. Подозреваемый был задержан и взят под стражу. После трагедии правоохранители также сообщили о подозрении матери погибшей и двум сотрудницам социальных служб. Младших детей из семьи изъяли только после убийства.