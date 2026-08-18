- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 80
- Время на прочтение
- 1 мин
Масштабное ДТП в Киеве: водитель Infiniti повредил около десяти авто (видео)
В Киеве водитель Infiniti предварительно повредил около десяти автомобилей. Очевидцы заявляют о возможном опьянении водителя, однако официальных результатов осмотра пока нет.
В Киеве на бульваре Верховной Рады произошло масштабное ДТП . По предварительным данным, водитель автомобиля Infiniti повредил около десяти машин.
Об этом сообщает « Киев Оперативный » .
По данным паблика, ДТП произошло в ночь на 18 августа. Предварительно водитель Infiniti имел признаки алкогольного или наркотического опьянения. В то же время, официального подтверждения этой информации пока нет.
На место прибыло значительное количество правоохранителей. Также у места аварии собрались местные жители, требовавшие провести водителю осмотр на состояние опьянения.
На момент публикации сообщения проверку с помощью прибора "Драгер", по информации "Киев Оперативный", еще не провели.
Авторы паблика также утверждают, что, по словам полицейских, у водителя якобы обнаружили наркотические вещества. Официальных сообщений полиции на этот счет пока нет.
Точное количество поврежденных автомобилей, обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.
Напомним, что ранее два BMW снесли летнюю террасу в центре Киева : один из участников ДТП уже сбивал насмерть ребенка