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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Масштабное ДТП в Киеве: водитель Infiniti повредил около десяти авто (видео)

В Киеве водитель Infiniti предварительно повредил около десяти автомобилей. Очевидцы заявляют о возможном опьянении водителя, однако официальных результатов осмотра пока нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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ДТП в Киеве

ДТП в Киеве / © Киев оперативный в Telegram

В Киеве на бульваре Верховной Рады произошло масштабное ДТП . По предварительным данным, водитель автомобиля Infiniti повредил около десяти машин.

Об этом сообщает « Киев Оперативный » .

По данным паблика, ДТП произошло в ночь на 18 августа. Предварительно водитель Infiniti имел признаки алкогольного или наркотического опьянения. В то же время, официального подтверждения этой информации пока нет.

© Киев Оперативный

На место прибыло значительное количество правоохранителей. Также у места аварии собрались местные жители, требовавшие провести водителю осмотр на состояние опьянения.

На момент публикации сообщения проверку с помощью прибора "Драгер", по информации "Киев Оперативный", еще не провели.

Авторы паблика также утверждают, что, по словам полицейских, у водителя якобы обнаружили наркотические вещества. Официальных сообщений полиции на этот счет пока нет.

Точное количество поврежденных автомобилей, обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.

Напомним, что ранее два BMW снесли летнюю террасу в центре Киева : один из участников ДТП уже сбивал насмерть ребенка

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